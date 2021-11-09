Юрий Семин: «Надо ввести правило: каждый иностранный специалист должен говорить на русском»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о назначении Андрея Шевченко в «Дженоа», а также выразил мнение, что каждый иностранный специалист в РПЛ должен выучить русский язык.

«Андрей прежде всего знает итальянский язык, поэтому идет тренировать «Дженоа». Много людей, которые к нам приезжают, не знают русский, не все, конечно, но большинство. Андрей прекрасно знает итальянский менталитет, страну. Это его огромное преимущество. В Италию приглашают тех, кто хорошо знает язык, надо и нам ввести такое правило. Каждый иностранный специалист должен говорить на русском. В «Дженоа» у Андрея все получится.

Есть ли у него перспективы возглавить «Милан»? Пускай он хорошо отработает в «Дженоа». В будущем у него появится возможность стать главным тренером «Милана», потому что Шевченко — великий футболист, завоевал много титулов. Дальше все от него зависит", — приводит слова Семина «РБ Спорт».

Андрей Шевченко ранее тренировал сборную Украины с 2016 по 1 августа 2021 года. Во время своей футбольной карьеры играл за «Милан» (1999-2006, 2008-2009).