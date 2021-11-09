Болельщики «Зенита» выбрали Клаудиньо лучшим игроком месяца второй раз подряд
17:05
Полузащитник «Зенита» Клаудиньо признан лучшим игроком команды в октябре.
Как сообщает пресс-служба клуба, по итогам опроса во «ВКонтакте» бразилец набрал 62,15 процента голосов. Второе место занял Ярослав Ракицкий (18,31), третье — Артем Дзюба (6,2).
21-летний полузащитник в сентябре также становился лучшим игроком «Зенита».
В октябре Клаудиньо сыграл в четырех матчах за сине-бело-голубых и забил два мяча — «Спартаку» (7:1) и «Динамо» (4:1). В матче 14-го тура против «Урала» футболист заработал прямую красную карточку (0:0).
«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 30 очков в 14 матчах. В 15-м туре петербуржцы на домашнем стадионе сыграют с «Нижним Новгородом».
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