Болельщики «Зенита» выбрали Клаудиньо лучшим игроком месяца второй раз подряд

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо признан лучшим игроком команды в октябре.

Как сообщает пресс-служба клуба, по итогам опроса во «ВКонтакте» бразилец набрал 62,15 процента голосов. Второе место занял Ярослав Ракицкий (18,31), третье — Артем Дзюба (6,2).

21-летний полузащитник в сентябре также становился лучшим игроком «Зенита».

В октябре Клаудиньо сыграл в четырех матчах за сине-бело-голубых и забил два мяча — «Спартаку» (7:1) и «Динамо» (4:1). В матче 14-го тура против «Урала» футболист заработал прямую красную карточку (0:0).

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 30 очков в 14 матчах. В 15-м туре петербуржцы на домашнем стадионе сыграют с «Нижним Новгородом».