Нагорных о старте «Локомотива»: «Никакой эйфории. Впереди длинный чемпионат»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в разговоре с «СЭ» оценил результаты команды после четырех туров чемпионата России.

«Хочу всех поздравить — команду, тренерский штаб, наших болельщиков. Только симбиоз стремления всех дает результат. Никакой эйфории, это труд тренеров и специалистов, врачей, массажистов. Команда радуется победам, но мы не испытываем эйфорию. Впереди длинный чемпионат, много сложных задач, которые нам предстоит решить», — сказал Нагорных «СЭ».

«Локомотив» в матче против «Спартака» (4:2) одержал четвертую победу подряд на старте сезона и единолично лидирует в РПЛ.

