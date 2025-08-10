Футбол
10 августа, 12:30

Агент Батракова: «Общались с помощником Мендеша. Шел гипотетический разговор об интересе «Бенфики»

Артем Бухаев
Корреспондент

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о своем общении с португальским игроком Жоау Феликсом.

«Списывались с Жоау Феликсом. Потом мы общались с помощником Жорже Мендеша. Шел гипотетический разговор об интересе «Бенфики». Но мы сказали, что в этом сезоне у Алексея защищенный контракт. На этом пока все. Многие клубы наблюдают за Батраковым, много звонков от посредников», — сказал Кузьмичев «СЭ».

Батраков — воспитанник «Локомотива». В сезоне-2025/26 хавбек забил 7 голов в 5 матчах за железнодорожников во всех турнирах.

Контракт 20-летнего футболиста с московским клубом действует до конца июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?
Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.

  • Горын

    И на хрена ему чемпионат ,ниже чем РПЛ?

    10.08.2025

  • андрей андреев

    Всегда радостно , когда появляются новые батраковы, кисляки, глебовы. Раньше Костя Тюкавин. Поэтому им раздаются такие авансы, будто это Ямаль или Ольмо. Вчера Корнеев выдал такую градацию по степени мастерства -- Тюка-Голова- Батрак...На самом деле - большая редкость, когда полузащитник забивает больше нападающих. Надеюсь все же, что Батраков не однодневка. Но и говорить о том, что он вывезет Локо к титулу тоже не приходится. Хотя....вся обстановка в нашем чемпе складывается в пользу Локо. Пока что конкурентом видится Краснодар, но что будет , если уйдут Сперцян и Кордоба?

    10.08.2025

  • NapoliFC

    Да он и тут пока однодневка с кучей авансов. 5 матчей сыграл в этом сезоне, всего второй сезон в нормальном проф футболе. Откуда такая эйфория, а ему уже 20 лет, а не 16 и не 17.

    10.08.2025

  • NapoliFC

    Агенту уже не терпится рубануть бабок, а на футболиста ему все равно. Поверит в эти 30-50-100 миллионов - пропадет.

    10.08.2025

  • НароднаяТим

    аия думал он с навыками

    10.08.2025

  • Александр

    Это не более чем ваши домыслы. Батраков с характером в отличии от многих, нет сомнений что он точно будет биться в любом клубе.

    10.08.2025

  • From USSR

    Лучшее враг хорошего. Убери сейчас Батракова из Локо, и он завянет. Ему надо окрепнуть пару лет, чтобы везде мог играть на полную .

    10.08.2025

  • андрей андреев

    большая ошибка. Батраков только здесь как бы молодец, в гейропе его просто растопчут. И уж конечно, уезжать надо именно в южные, мягкотелые страны - португалию, грецию, кипр. В атлетичных Алексею просто вздохнуть не дадут.

    10.08.2025

