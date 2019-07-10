Юрий Дюпин: "Я был добрым "дедушкой". У меня были только физические наказания"

Голкипер Юрий Дюпин, перешедший из "Анжи" в "Рубин", рассказал, как во время учебы принял решение забрать документы и пойти в армию. По его словам, он хотел перезапустить себя.

– Я заканчивал второй курс. В какой-то момент понял, что мне там неинтересно, и я просто теряю время. Вообще не понимал, чем заниматься в жизни, – цитирует Дюпина "Бизнес online". - Понял, что нужно сходить в армию, чтобы перезапустить себя. Забрал документы с института и сам пришел в военкомат. Как раз тогда стал год, и я вторым призывом пошел. Отправили под Иркутск. Я был добрым "дедушкой". У меня были только физические наказания. Мог на разную работу отправить. Кто косячил, того я отправлял на не очень приятные работы. Кто быстрее усваивал, шел на более лёгкую работу. В корне многого стоит лень.

Устав состоит всего из нескольких страниц. Молодые приходили и не могли рассказать, что там написано. Как на это реагировать? Приходилось перевоспитывать. Как ко мне проявляли лояльность? Могли что-нибудь вкусное принести. В чипке могли что-нибудь купить. Я для себя галочку ставил – этих людей на неприятные работы не отправлял, либо вообще никуда не отправлял. Например, дембеля просили для себе спектакль "Дембельский поезд". Как будто он лежит в поездке. Проводник приносит чай, деревья за окном проносятся. Полное погружение. Это прикольно выглядит, но сам я не участвовал. Только как зритель.