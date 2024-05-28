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Сегодня, 12:34

Панченко назвал самую зрелищную команду РПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Спортивный директор «СКА-Ростов» и бывший футболист «КАМАЗа» Виктор Панченко объяснил, почему считает «Зенит» самой зрелищной командой в РПЛ.

«Честно говоря, на протяжении всего сезона не было команды, которая стабильно показывала зрелищный футбол. У меня глаз радовался игре то одним, то другим клубам. «Краснодар» некоторые матчи идеально выдал, «Динамо» тоже, «Зенит» по ранней весне хорошо играл, уверенно. Если из этой тройки выбирать один клуб, буду исходить из итоговой турнирной таблицы РПЛ, которую я предсказал заранее. Думаю, «Зенит» заслужил это звание. Они показывали зрелищный футбол, но их подарками в конце сезона другие не воспользовались», — приводит слова Панченко Legalbet.

«Зенит» стал чемпионом России шестой раз подряд и 11-й раз в истории. «Краснодар» занял второе место, «Динамо» — третье.

Источник: Legalbet
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
Виктор Панченко
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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