Агент Лисаковича: «Виталий покинет «Балтику» и вернется в «Рубин»

Футбольный агент Томислав Живко заявил, что нападающий Виталий Лисакович вернется в «Рубин». 26-летний футболист вторую часть сезона провел в «Балтике» в аренде.

«Лисакович по-любому покинет «Балтику», потому что он в аренде из «Рубина». Пока по вариантам не знаю, он игрок «Рубина» и должен вернуться в свой клуб. Предложения от других клубов? Пока рано об этом говорить», — приводит слова Живко «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Лисакович провел за «Рубин» и «Балтику» в общей сложности 22 матча, забил 4 мяча и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 800 тысяч евро.