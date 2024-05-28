Маркелов: «Оставаясь в основе «Зенита», Круговой бы смотрелся нелепо»

Воспитанник школы «Зенита» Иван Маркелов поделился мнением о решении петербургского клуба перевести защитника Данила Кругового в дубль после того, как он подписал контракт с ЦСКА.

«Я в этом вопросе понимаю обе стороны. Если человек уже определился с будущим клубом, то, оставаясь в основе «Зенита», Круговой бы смотрелся нелепо. Всё равно настрой уже был бы не тот, ведь ты подписал контракт с командой-конкурентом. И в то же время я понимаю Кругового: воспитанник, можно было решить вопрос лояльнее. Там ведь обсуждался вариант с арендой в ЦСКА за доплату. Так было бы прикольно и по-человечески», — приводит слова Маркелова Metaratings.ru.

В январе 2024 года ЦСКА объявил о подписании контракта с Круговым. Соглашение рассчитано до конца сезона-2027/28 и начнет действовать с лета 2024 года. После этого руководство «Зенита» перевело Кругового в дубль.