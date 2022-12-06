Юрист «Спартака» заявил, что Газизов пытается восстановиться в новом составе акционеров клуба

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова рассказала «СЭ» о незакрытом слушании по делу генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова о восстановлении в московском клубе.

«22 декабря будем слушать дело по восстановлению Газизова на работе в новом составе акционеров. Он пытается восстановиться, но я думаю, что перед Новым годом мы не будем расстроены», — сказала Завьялова «СЭ».

Сегодня, 6 декабря стало известно, что Верховный суд Башкортостана отменил решение о взыскании 89 миллионов рублей с бывшего владельца «Спартака» в пользу Газизова.

11 января Газизов подал иск в отношении «Спартака», в котором просил суд восстановить его на работе на должность генерального директора в московском клубе. 11 марта Октябрьский суд Уфы принял решение отклонить иск. Ранее стало известно, что Октябрьский суд Уфы приостановил производство дела по иску «Спартака» к Газизову до решения кассационного суда Самары.

Газизов был спортивным директором «Спартака» с июля по декабрь 2020 года, после чего вернулся в «Уфу».