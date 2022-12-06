Михаил Вилков: «Видео переговоров судей во время матча — нормальная практика»

Бывший арбитр РПЛ Михаил Вилков рассказал, как относится к тому, что РФС выкладывает ролики переговоров судей во время матчей. Последний ролик был посвящен работе Павла Кукуяна, который судил матч 14-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Динамо» (1:3).

«Такие видео, как с Кукуяном, можно выкладывать. Можно и почаще даже. Там есть и хорошие моменты, и юморные — жизненные для судьи. И вообще, работа арбитра приближена к зрителю. Ее же мало кто в деталях видит. В принципе, нормальная практика. Единственное, если мы не отходим от конвенции УЕФА, остаемся в ее системе, то это надо делать с разрешения этой организации. Тут тонкий момент. Но в любом случае, это добавит популярности судейской профессии. Люди будут видеть, как судьи работают и больше понимать, в каких ситуациях они оказываются на поле. Я не вижу в этом ничего плохого», — приводит слова экс-арбитра «РБ Спорт».

На данный момент Вилков пожизненно отстранен от работы в играх РПЛ и Кубка России. Последним матчем арбитра стала встреча 26-го тура в сезоне 2020/21 чемпионата России, в которой «Локомотив» одержал победу на «Ростовом» (4:1).