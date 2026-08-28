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Прогнозы на матчи 6 тура РПЛ 2026/27: Спартак — Оренбург, Локомотив — Динамо, Факел — Зенит, Краснодар — Ростов и другие

«Спартак» разгромит «Оренбург», а московское дерби закончится вничью. Прогнозы на 6-й тур РПЛ

Фото Александр Федоров, «СЭ»
Противостояние экспертов и болельщиков продолжают бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой и адвокат Александр Добровинский.

«Акрон» — ЦСКА

Александр Мостовой: — 1:2. У «Акрона» все печально, а у ЦСКА все довольно неплохо, у него нормальный состав. Думаю, будет победа армейцев.

Александр Добровинский: — 0:1. ЦСКА набрал ход. Победа над «Локомотивом» дает основания думать, что это действительно так.

«Факел» — «Зенит»

Александр Мостовой: — 0:2. «Зенит» после жесткой и громкой пощечины от «Спартака» должен собраться на этот матч. Если потерять очки с «Факелом», то это уже никуда не годится. Что касается воронежского клуба, то он будет бороться за выживание.

Александр Добровинский: — 0:1. Совет «Факелу»: не приближаться к игрокам «Зенита» ближе чем на метр в своей штрафной. Это чревато назначением пенальти. Если «Факел» это учтет, то сможет рассчитывать на минимальное поражение.

«Краснодар» — «Ростов»

Александр Мостовой: — 2:2. У «Краснодара» пять игр и пять побед, но мы видим, какие эти победы. Красивейший удар через себя, удары по девяткам. Все решает мастерство футболистов. Игроки «Краснодара» все решат. «Ростов» — неплохая команда твердой середины, не более. У него успехи чередуются с неудачами. Рискну и поставлю на ничью.

Александр Добровинский: — 2:0. «Ростов», к сожалению, испытывает сложности. «Краснодар» же сейчас на ходу. «Быки» демонстрируют отличную беспроигрышную серию.

«Локомотив» — «Динамо»

Александр Мостовой: — 1:1. «Локомотив» идет таким же путем, как «Динамо» в прошлом сезоне. У команды есть футболисты, которые могут влиять на исход матчей. Они еще возьмут свое и окажутся в верхней половине таблицы. Вопрос в том, что, если продолжать терять очки, очень сложно будет их потом набирать.

Александр Добровинский: — 1:1. «Локомотив» после поражения от ЦСКА будет биться до последнего, тем более на домашнем поле. «Динамо», хоть и не дома, но все равно в Москве. Думаю, будет ничья.

«Ахмат» — «Крылья Советов»

Александр Мостовой: — 2:1. Дома «Ахмат» играет хорошо, как и «Крылья». Именно за счет домашнего поля «Ахмат» и победит. Грозненцы понимают, что самарцы — соперники из середины таблицы, их надо обыгрывать.

Александр Добровинский: — 2:1. «Ахмат» традиционно сильно выступает дома. У него с этим все в порядке. Не думаю, что «Крылья» смогут что-то противопоставить ему в Грозном.

«Родина» — «Балтика»

Александр Мостовой: — 1:1. «Балтика» спаслась в последнем туре. «Родина» — самая непонятная для меня команда, в хорошем смысле. Всех смутила ее победа над «Зенитом» в Санкт-Петербурге. «Балтика» выглядит солиднее. Для меня это самый трудный матч. Поставлю на ничью.

Александр Добровинский: — 1:0. Интересный матч. «Родина» совсем неплохая команда, хоть защита иногда и хромает. Что касается «Балтики», то она действует по такой тактике: сам не играю и другим не дам. Она как раз рассчитана на такие команды, как «Родина».

«Спартак» — «Оренбург»

Александр Мостовой: — 2:0. Самый легкий матч с точки зрения прогноза. Если ты обыгрываешь «Зенит» по всем статьям, то будет глупо говорить о том, что «Оренбург» сможет что-то противопоставить.

Александр Добровинский: — 3:0. «Спартак» — сильная команда. С «Зенитом» он сыграл с использованием очень интересной тактики мелкого фола. Не дал сопернику разогнаться. Думаю, с «Оренбургом» будет то же самое. Посмотрю этот матч с большим удовольствием.

«Рубин» — «Динамо» Мх

Александр Мостовой: — 1:0. Махачкалинцы держатся наверху, но потом они окажутся там, где должны. «Рубин» — уверенная команда из середины таблицы. Думаю, казанцы не упустят победу на домашнем поле.

Александр Добровинский: — 1:1. Главный актив «Рубина» — тренер, а главный пассив — менеджмент. Даку нельзя было отдавать. Теперь надо кого-то покупать. Казанцы играют дома. «Динамо» на выезде будет сложнее. «Рубин» должен набрать ход.

Давид Петросян

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
Результаты / календарь
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
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