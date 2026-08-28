«Спартак» разгромит «Оренбург», а московское дерби закончится вничью. Прогнозы на 6-й тур РПЛ
Александр Мостовой: — 1:2. У «Акрона» все печально, а у ЦСКА все довольно неплохо, у него нормальный состав. Думаю, будет победа армейцев.
Александр Добровинский: — 0:1. ЦСКА набрал ход. Победа над «Локомотивом» дает основания думать, что это действительно так.
Александр Мостовой: — 0:2. «Зенит» после жесткой и громкой пощечины от «Спартака» должен собраться на этот матч. Если потерять очки с «Факелом», то это уже никуда не годится. Что касается воронежского клуба, то он будет бороться за выживание.
Александр Добровинский: — 0:1. Совет «Факелу»: не приближаться к игрокам «Зенита» ближе чем на метр в своей штрафной. Это чревато назначением пенальти. Если «Факел» это учтет, то сможет рассчитывать на минимальное поражение.
Александр Мостовой: — 2:2. У «Краснодара» пять игр и пять побед, но мы видим, какие эти победы. Красивейший удар через себя, удары по девяткам. Все решает мастерство футболистов. Игроки «Краснодара» все решат. «Ростов» — неплохая команда твердой середины, не более. У него успехи чередуются с неудачами. Рискну и поставлю на ничью.
Александр Добровинский: — 2:0. «Ростов», к сожалению, испытывает сложности. «Краснодар» же сейчас на ходу. «Быки» демонстрируют отличную беспроигрышную серию.
Александр Мостовой: — 1:1. «Локомотив» идет таким же путем, как «Динамо» в прошлом сезоне. У команды есть футболисты, которые могут влиять на исход матчей. Они еще возьмут свое и окажутся в верхней половине таблицы. Вопрос в том, что, если продолжать терять очки, очень сложно будет их потом набирать.
Александр Добровинский: — 1:1. «Локомотив» после поражения от ЦСКА будет биться до последнего, тем более на домашнем поле. «Динамо», хоть и не дома, но все равно в Москве. Думаю, будет ничья.
Александр Мостовой: — 2:1. Дома «Ахмат» играет хорошо, как и «Крылья». Именно за счет домашнего поля «Ахмат» и победит. Грозненцы понимают, что самарцы — соперники из середины таблицы, их надо обыгрывать.
Александр Добровинский: — 2:1. «Ахмат» традиционно сильно выступает дома. У него с этим все в порядке. Не думаю, что «Крылья» смогут что-то противопоставить ему в Грозном.
Александр Мостовой: — 1:1. «Балтика» спаслась в последнем туре. «Родина» — самая непонятная для меня команда, в хорошем смысле. Всех смутила ее победа над «Зенитом» в Санкт-Петербурге. «Балтика» выглядит солиднее. Для меня это самый трудный матч. Поставлю на ничью.
Александр Добровинский: — 1:0. Интересный матч. «Родина» совсем неплохая команда, хоть защита иногда и хромает. Что касается «Балтики», то она действует по такой тактике: сам не играю и другим не дам. Она как раз рассчитана на такие команды, как «Родина».
Александр Мостовой: — 2:0. Самый легкий матч с точки зрения прогноза. Если ты обыгрываешь «Зенит» по всем статьям, то будет глупо говорить о том, что «Оренбург» сможет что-то противопоставить.
Александр Добровинский: — 3:0. «Спартак» — сильная команда. С «Зенитом» он сыграл с использованием очень интересной тактики мелкого фола. Не дал сопернику разогнаться. Думаю, с «Оренбургом» будет то же самое. Посмотрю этот матч с большим удовольствием.
Александр Мостовой: — 1:0. Махачкалинцы держатся наверху, но потом они окажутся там, где должны. «Рубин» — уверенная команда из середины таблицы. Думаю, казанцы не упустят победу на домашнем поле.
Александр Добровинский: — 1:1. Главный актив «Рубина» — тренер, а главный пассив — менеджмент. Даку нельзя было отдавать. Теперь надо кого-то покупать. Казанцы играют дома. «Динамо» на выезде будет сложнее. «Рубин» должен набрать ход.
Давид Петросян
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|5
|0
|0
|10-4
|15
|
2
|Спартак
|5
|4
|0
|1
|10-4
|12
|
3
|ЦСКА
|5
|3
|2
|0
|7-4
|11
|
4
|Зенит
|5
|3
|0
|2
|12-4
|9
|
5
|Динамо Мх
|5
|3
|0
|2
|9-7
|9
|
6
|Балтика
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
7
|Динамо
|5
|2
|1
|2
|7-7
|7
|
8
|Рубин
|5
|1
|3
|1
|6-7
|6
|
9
|Оренбург
|5
|1
|3
|1
|4-6
|6
|
10
|Ахмат
|5
|1
|2
|2
|6-5
|5
|
11
|Крылья Советов
|5
|1
|2
|2
|5-7
|5
|
12
|Ростов
|5
|1
|2
|2
|7-9
|5
|
13
|Родина
|5
|1
|1
|3
|8-14
|4
|
14
|Локомотив
|5
|0
|3
|2
|5-7
|3
|
15
|Факел
|5
|0
|2
|3
|3-6
|2
|
16
|Акрон
|5
|0
|2
|3
|4-13
|2
|28.08
|18:00
|Акрон – ЦСКА
|- : -
|29.08
|15:00
|Факел – Зенит
|- : -
|29.08
|17:30
|Краснодар – Ростов
|- : -
|29.08
|20:00
|Локомотив – Динамо
|- : -
|29.08
|20:00
|Ахмат – Крылья Советов
|- : -
|30.08
|15:00
|Родина – Балтика
|- : -
|30.08
|17:30
|Спартак – Оренбург
|- : -
|30.08
|20:00
|Рубин – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|2
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|4
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|3
|1
|0