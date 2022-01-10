Василий Березуцкий о брате Алексее в ЦСКА: «В принципе, неплохой чувак»

Официальный Telegram-канал ЦСКА опубликовал шуточное интервью Василия Березуцкого после возвращения в тренерский штаб московской команды. Ранее 39-летний российский специалист работал в «Краснодаре».

«Слышал ли я что-нибудь об этом клубе? В первый раз слышу, кто его знает, жизнь покажет. Проект клуба очень интересный, увидел новые пути развития, познакомился со всеми людьми, которые здесь работают. Очень все приятные люди. Думаю, у этого клуба большое будущее.

Был ли знаком с главным тренером раньше? Не особо. Перед подписанием общались часа 4. По большому счету наши взгляды где-то сходятся, где-то расходятся, но, в принципе, неплохой чувак", — сказал Василий Березуцкий в интервью пресс-службе ЦСКА.

ЦСКА с 30 очками занимает 4-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.