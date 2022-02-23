Юран провел первую тренировку «Химок» после возвращения на пост главного тренера

23 февраля Сергея Юрана назначили новым главным тренером футбольного клуба «Химки». В этот же день команда провела тренировку под его руководством.

Сергей Юран до этого дважды возглавлял «Химки». В 2008 году под его руководством клуб решил задачу по сохранению прописки в Тинькофф РПЛ, а в 2020-м завоевал путевку в РПЛ и стал финалистом БЕТСИТИ Кубка России.

22 февраля «Химки» объявили о расторжении контракта с главным тренером Игорем Черевченко и его помощниками по обоюдному решению сторон.

После 18 туров «Химки» набрали 14 очков и занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ. Весеннюю часть чемпионата команда начнет 26 февраля домашней игрой против московского «Динамо».