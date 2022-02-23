Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 21:12

Юран провел первую тренировку «Химок» после возвращения на пост главного тренера

Иван Шитик
Корреспондент

23 февраля Сергея Юрана назначили новым главным тренером футбольного клуба «Химки». В этот же день команда провела тренировку под его руководством.

Сергей Юран до этого дважды возглавлял «Химки». В 2008 году под его руководством клуб решил задачу по сохранению прописки в Тинькофф РПЛ, а в 2020-м завоевал путевку в РПЛ и стал финалистом БЕТСИТИ Кубка России.

22 февраля «Химки» объявили о расторжении контракта с главным тренером Игорем Черевченко и его помощниками по обоюдному решению сторон.

После 18 туров «Химки» набрали 14 очков и занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ. Весеннюю часть чемпионата команда начнет 26 февраля домашней игрой против московского «Динамо».

Сергей Юран
ФК Химки
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
РПЛ — в топ-3 в мире по трансферным убыткам зимой. Это окно — одно из самых расточительных в России
Как выглядит могила великого бегуна Владимира Куца. Спортсмена хоронили заживо, закидывали крысами и у него были обморожены ноги
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 19-й тур после зимней паузы: «Спартак» — ЦСКА и другие матчи
Игорь Черевченко рассказал, что у него есть предложения о работе из-за рубежа
На дерби назначен Мешков. Этому «рады» «Спартак» и Соболев
Познер отреагировал на решение США ввести санкции против ЦСКА
ЦСКА попал под санкции США. Грозит ли это клубу?
Виталий Мешков назначен на матч «Спартак» — ЦСКА
Чем крут Языджи, роли Медины и Карраскаля, переход на более оборонительный стиль. Как ЦСКА изменился за зиму
Материалы сюжета: Зима РПЛ-2021/22: трансферы, сборы и матчи клубов
«Ахмат» отдал полузащитника в аренду карагандинскому «Шахтеру»
Коновалов о переходе в шотландский «Ливингстон»: «Рад сделать новый большой шаг в карьере»
ЦСКА будет платить Гбамену более 70 процентов от зарплаты в «Эвертоне»
«Никакого послевкусия не осталось. У нас полное взаимопонимание». Терюшков — о скандальном увольнении Юрана из «Химок» в 2020 году
Габулов объяснил, почему «Химки» решили назначить Юрана новым главным тренером команды
Сергей Юран прокомментировал свое возвращение в «Химки»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ахмат» отдал полузащитника в аренду карагандинскому «Шахтеру»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости