Президент РПЛ Алаев: «Бекхэм точно может занять высокие посты в футболе»

Президент РПЛ Александр Алаев считает, что совладелец «Интер Майами» и бывший игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм может занять высокие посты в футболе.

17 октября Sky Sports сообщил, что 51-летний англичанин может занять должность главы Международной федерации футбола (ФИФА).

«Я не могу оценивать Бекхэма как функционера и претендента на пост президента ФИФА. Мне кажется, нужно спросить его, готов ли он покинуть пост президента «Интер Майами». Но с учетом его карьеры и бэкграунда с точки зрения бизнеса и функционера он точно может занять высокие посты в футболе», — приводит слова Алаева ТАСС.

Выборы президента ФИФА состоятся в марте 2027 года в Марокко. Действующим главой организации является Джанни Инфантино, который занимает этот пост с февраля 2016 года.

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