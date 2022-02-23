«Ахмат» отдал полузащитника в аренду карагандинскому «Шахтеру»

Полузащитник «Ахмата» Амир Адуев перешел в карагандинский «Шахтер» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца очередного сезона чемпионата Казахстана, сообщает пресс-служба клуба из Грозного.

Полузащитник Амир Адуев перешёл в карагандинский «Шахтёр» на правах аренды до конца очередного сезона чемпионата Казахстана.

При этом по обоюдному желанию грозненцы могут вернуть футболиста в расположение клуба с 1 июня.

Желаем удачи Амиру! pic.twitter.com/T8rjjqpzwy — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) February 23, 2022

22-летний полузащитник, известный тем, что выступал за молодежку французского «Монпелье», в текущем сезоне провел за основу грозненцев 2 матча в БЕТСИТИ Кубке России, забив 1 гол.

В Тинькофф РПЛ на счету Адуева в общей сложности 8 матчей.

«Шахтер» возглавляет российский специалист Магомед Адиев.