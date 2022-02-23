Хесус Медина: «Команда набрала хорошую форму и полностью готова к игре со «Спартаком»

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина оценил, как команда поработала на последнем сборе.

«Для меня абсолютно все было в новинку, и в целом я очень доволен тем, как прошли сборы. Новый тренер, новые партнеры по команде, новые места — это было настоящее приключение! С первого дня я ощущал комфорт и уверенность в своих силах. Мы отдали много сил работе и теперь концентрируемся на дерби. Считаю, что команда набрала хорошую форму к официальным матчам и полностью готова к игре со «Спартаком», — цитирует Медину сайт ЦСКА.

Чемпионат России возобновится после зимней паузы 26 февраля, и в первый же день состоится один из самых знаковых матчей сезона — «Спартак» принимает ЦСКА.