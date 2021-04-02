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Юкич и Арачич присоединились к тренерскому штабу ЦСКА

18:45
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ЦСКА на своем официальном сайте сообщил об изменениях в тренерском штабе.

Игор Юкич и Илия Арачич присоединились к клубу и будут работать вместе с новым наставником армейцев Ивицей Оличем. Хорватские специалисты уже прибыли в Москву и участвуют в тренировочном процессе.

ЦСКА сообщил об увольнении Виктора Гончаренко 22 марта. 23 марта армейцы объявили о назначении новым главным тренером команды бывшего нападающего красно-синих Ивицы Олича.

Армейцы занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 40 очками после 23 туров.

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