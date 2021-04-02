Юкич и Арачич присоединились к тренерскому штабу ЦСКА
18:45
ЦСКА на своем официальном сайте сообщил об изменениях в тренерском штабе.
Игор Юкич и Илия Арачич присоединились к клубу и будут работать вместе с новым наставником армейцев Ивицей Оличем. Хорватские специалисты уже прибыли в Москву и участвуют в тренировочном процессе.
ЦСКА сообщил об увольнении Виктора Гончаренко 22 марта. 23 марта армейцы объявили о назначении новым главным тренером команды бывшего нападающего красно-синих Ивицы Олича.
Армейцы занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 40 очками после 23 туров.
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Материалы сюжета: ЦСКА: Олич вместо Гончаренко, кто будет главным тренером армейцев
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