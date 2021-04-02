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ЦСКА включил в заявку Олича в качестве главного тренера команды в РПЛ

18:43
Ивица Олич. Фото Дарья Исаева., «СЭ»
Ивица Олич. Фото Дарья Исаева., «СЭ»
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ЦСКА заявил Ивицу Олича главным тренером московской команды в Тинькофф РПЛ, сообщается на официальном сайте клуба.

Напомним, о назначении хорватского специалиста ЦСКА объявил еще 23 марта. Но контракт с тренером был подписан только вчера, 1 апреля. Олич сменил на посту главного тренера Виктора Гончаренко.

Также в заявку ЦСКА сегодня был включен специалист по спортивной подготовке Игор Юкич.

Олич выступал за ЦСКА с 2003-го по 2006 год. Провел за клуб больше 70 матчей. Вместе с красно-синими становился три раза чемпионом России (2003, 2005, 2006), дважды — обладателем Кубка страны (2004/2005, 2005/2006). Два раза выигрывал Суперкубок России (2004, 2006). В сезоне-2004/2005 завоевал с ЦСКА Кубок УЕФА.

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/clubs/pfc-cska

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