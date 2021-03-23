Ивица Олич стал главным тренером ЦСКА
13:01
ЦСКА на официальном сайте клуба 23 марта объявил о назначении Ивицы Олича на должность главного тренера армейцев.
41-летний хорватский специалист приступит к работе во вторник, 23 марта. Последним местом работы Олича была сборная Хорватии, где он помогал Златко Даличу.
В качестве игрока Ивица выиграл с армейцами три чемпионских титула, два Кубка России, два Суперкубка страны, а также Кубок УЕФА.
22 марта официальный сайт армейцев сообщил об увольнении главного тренера команды Виктора Гончаренко.
ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 40 очками. Лидирует «Зенит» (48 очков).
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/ivica-olic-glavnyy-trener-pfk-cska/
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Материалы сюжета: ЦСКА: Олич вместо Гончаренко, кто будет главным тренером армейцев
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