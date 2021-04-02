Гершкович видит Карпина главным тренером «Спартака» в год столетия клуба

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович во второй части большого интервью «СЭ» заявил, что в случае ухода Доменико Тедеско после окончания сезона «Спартак» должен возглавить Валерий Карпин.

— «Спартак» вроде бы вновь задумывается об иностранце в случае ухода Доменико Тедеско. А вы как считаете — если немец покинет клуб, кто бы подошел красно-белым в год столетия, когда его руководство ставит четкую задачу взять золотые медали?

— Считаю, что идеальная личность для «Спартака» — это Валерий Карпин. Еще в 2014 году, считаю, в клубе сделали большую ошибку, что его убрали. Это когда он только пришел, то не имел никакого тренерского опыта.

— И, помню, возмутил тренеров со стажем, заявив, что учеба на тренера вообще ничего не дает.

— Да, были такие слова. Но потом, когда он все-таки прошел курс обучения, то заявил уже обратное. Тогда по инициативе нашего объединения была создана специальная группа. Мы обратились в УЕФА, чтобы для людей, которые ярко проявили себя в футболе, можно было пойти на исключение — и они сразу могли бы сдавать на категории «А» и Pro, перепрыгнув лицензии более низких категорий. В их числе был и Карпин.

Получить любые знания — этого мало, надо еще потом пройти определенный практический путь. Позже он показал себя человеком, который может держать удар и делать правильные выводы. Валерий набил себе шишек и превратился в хорошую боевую единицу, приобрел серьезный опыт в командах самого разного уровня. Но я уверен, что, если бы все это время он никуда не уходил из «Спартака», вдолгую результаты команды были бы на более высоком и стабильном уровне.

(Игорь Рабинер)