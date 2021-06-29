Яя Туре советовался с Салахом перед переездом в Грозный
15:10
Новый тренер «Ахмата» Яя Туре в интервью рассказал, с кем консультировался перед переездом в Грозный.
— Правда, что вы советовались с Мохамедом Салахом перед тем, как принять предложение «Ахмата»? Его позитивный отклик по Грозному повлиял на решение?
— Да, был такой разговор. Я также общался с родственниками, перевес шел в сторону положительных рекомендаций. Для меня это не просто футбол, это что-то выше. Я надеюсь, что все пойдет по плану, и я буду делиться позитивом. С нетерпением жду приезда в Грозный.
Во время ЧМ-2018 по футболу в России сборная Египта вместе с Салахом располагалась в Чечне.
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