Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Яя Туре советовался с Салахом перед переездом в Грозный

15:10
Мохамед Салах. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Мохамед Салах. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Теги:

Новый тренер «Ахмата» Яя Туре в интервью рассказал, с кем консультировался перед переездом в Грозный.

— Правда, что вы советовались с Мохамедом Салахом перед тем, как принять предложение «Ахмата»? Его позитивный отклик по Грозному повлиял на решение?

— Да, был такой разговор. Я также общался с родственниками, перевес шел в сторону положительных рекомендаций. Для меня это не просто футбол, это что-то выше. Я надеюсь, что все пойдет по плану, и я буду делиться позитивом. С нетерпением жду приезда в Грозный.

Во время ЧМ-2018 по футболу в России сборная Египта вместе с Салахом располагалась в Чечне.

Полностью интервью с Яя Туре читайте на сайте «СЭ»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Севастиан Терлецкий все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Падение Бастилии. Швейцария выбила Францию с Евро-2020
Мбаппе похоронил чемпионов мира. Франция вылетела в огненном матче со Швейцарией
Эмоции одного и того же болельщика из Швейцарии за минуту: отчаяние и безумная радость
Евро-2020: расписание матчей 1/8 финала 29 июня. Англия — Германия, Швеция — Украина
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы