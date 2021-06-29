Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Федун подписал дополнительное соглашение о выплатах Газизову, так как его ввели в заблуждение

15:13
Леонид Федун. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Леонид Федун. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Владелец «Спартака» Леонид Федун направил в суд письменное обращение, в котором заявил, что дополнительное соглашение по контракту с Шамилем Газизовым подписал, так как был введен в заблуждение по двум пунктам трудового договора, сообщают «РИА Новости».

11 июля Газизов выиграл суд у «Спартака». Клуб выплатил функционеру лишь 99,2 млн рублей из 399,2 млн, которые он должен был получить в соответствии с дополнительным соглашением к трудовому договору.

52-летний Шамиль Газизов работал в «Спартаке» с 10 июля по декабрь 2020 года. Сейчас он занимает пост гендиректора в «Уфе». До этого он работал в «Уфе» с 2010 года.

Дополнительная информация:

https://ria.ru/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Англия — Германия: прогноз Николая Писарева на матч Евро-2020
В ГД ответили на требование Чехии о компенсациях за взрывы во Врбетице
Мстительные косатки напали на яхту и попытались ее потопить
Какая погода будет в Москве после суперливня
vs
18
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы