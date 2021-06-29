Федун подписал дополнительное соглашение о выплатах Газизову, так как его ввели в заблуждение
15:13
Владелец «Спартака» Леонид Федун направил в суд письменное обращение, в котором заявил, что дополнительное соглашение по контракту с Шамилем Газизовым подписал, так как был введен в заблуждение по двум пунктам трудового договора, сообщают «РИА Новости».
11 июля Газизов выиграл суд у «Спартака». Клуб выплатил функционеру лишь 99,2 млн рублей из 399,2 млн, которые он должен был получить в соответствии с дополнительным соглашением к трудовому договору.
52-летний Шамиль Газизов работал в «Спартаке» с 10 июля по декабрь 2020 года. Сейчас он занимает пост гендиректора в «Уфе». До этого он работал в «Уфе» с 2010 года.
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