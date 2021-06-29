Яя Туре рассказал, что будет жертвовать всю зарплату в «Ахмате» на благотворительность
15:00
Тренер «Ахмата» Яя Туре в интервью рассказал, что будет отдавать всю зарплату в грозненском клубе на благотворительность.
— Правда, что вы будете переводить всю зарплату на благотворительность в помощь детям Чеченской Республики?
— Да, это правда. Я жду своего приезда в Республику, хочу посмотреть город. Хочу помогать ребятишкам, хочу показать, что страсть к футболу может привести в очень далекие места. Мне как мусульманину это очень важно, на этот раз пятничную молитву я пропускать не буду, — сказал Туре.
14 июня стало известно, что 38-летний Туре войдет в тренерский штаб «Ахмата». Контракт со специалистом из Кот-д'Ивуара рассчитан до конца сезона-2021/22.
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