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Яя Туре рассказал, что будет жертвовать всю зарплату в «Ахмате» на благотворительность

15:00
Яя Туре. Фото ФК «Ахмат»
Яя Туре. Фото ФК «Ахмат»
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Тренер «Ахмата» Яя Туре в интервью рассказал, что будет отдавать всю зарплату в грозненском клубе на благотворительность.

— Правда, что вы будете переводить всю зарплату на благотворительность в помощь детям Чеченской Республики?

— Да, это правда. Я жду своего приезда в Республику, хочу посмотреть город. Хочу помогать ребятишкам, хочу показать, что страсть к футболу может привести в очень далекие места. Мне как мусульманину это очень важно, на этот раз пятничную молитву я пропускать не буду, — сказал Туре.

14 июня стало известно, что 38-летний Туре войдет в тренерский штаб «Ахмата». Контракт со специалистом из Кот-д'Ивуара рассчитан до конца сезона-2021/22.

Полностью интервью с Яя Туре читайте на сайте «СЭ»

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Севастиан Терлецкий все материалы автора

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