Главный тренер «Оренбурга» Константин Парамонов прокомментировал итог матча с «Зенитом» (1:4) в матче 29-го тура Тинькофф премьер-лиги.

— Мы играли с чемпионом, у него было на один день больше отдыха, у «Зенита» ряд ключевых игроков отдыхал. Мы как могли сдерживали атакующий натиск «Зенита», оборонялись. Было много свободных зон. Но набрать очки не смогли.

— С какими эмоциями воспримете возможное расширение лиги?

— С положительными эмоциями примем. В конце сезона я не видел спортивной составляющей. Если бы лигу расширили, было бы замечательно. Я уже предлагал эту идею.

— А есть ли смысл в этом? Как дела в клубе?

— Дела налаживаются. Наше руководство сказало: задача одна — остаться. Останемся — будет все хорошо, и финансирование стабильное. У нас все было бы замечательно. Даже перед выездом в Санкт-Петербург нам это сказали.

— Есть ли смысл сэкономить и не лететь на матч с «Динамо»?

— Считаю, это будет неправильно. Каждый должен делать свою работу. Кроме других мотиваций есть и финансовая. За победу нам платят деньги. Ну и, может быть, кто-то продаст себя повыгоднее. (Гоша Чернов)