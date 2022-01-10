«Я чуть-чуть офигел». Алексей Березуцкий прокомментировал скандальное интервью Олича после увольнения из ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий высказался о причинах увольнения хорватского специалиста Ивицы Олича из московского клуба.

«Какие-то причины мне понятны, да. Внутри себя у меня есть ответ на этот вопрос, но это не значит, что я его буду озвучивать. Как отреагировал на его интервью? Это интервью расстроенного человека, не более того. Здесь он, наверное, борщанул», — сказал Березуцкий в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

По словам тренера, слова Олича в интервью — неправда.

«Это просто невозможно. И даже не из-за того, что я в ЦСКА 20 лет и так далее. Я просто не понимаю, зачем в любой должности делать любую работу, если ты не хочешь делать ее нормально. Был ли шокирован его словами? Я чуть-чуть офигел. От всего в общем. Легко говорить такие вещи, но вопрос в том, что он про себя ничего не сказал. Это самое интересное. И это уже хуже. А ведь есть люди, которые могут это сделать. Он дал интервью, но ничего не произошло, никому не стало от этого ни холодно, ни жарко. А про себя он ничего не сказал. Зря», — сказал он.

Также Березуцкий ответил, общался ли с хорватом после его ухода из московского клуба.

«Нет. Общаться тут тяжело. Судя по интервью, он сильно расстроен. О чем общаться?» — сказал он.