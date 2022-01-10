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Алексей Березуцкий допустил возвращение Вагнера Лав в ЦСКА: «Это вполне возможно»

Алексей Березуцкий допустил возвращение Вагнера Лав в ЦСКА
14:35
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Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал возможное возвращение нападающего Вагнера Лав в армейский клуб.

«Я не против, если Вагнер вернется, — сказал Березуцкий в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна. — На полгода или даже больше, кто знает. Я за то, чтобы Вагнер был в команде. И я не раз об этом говорил. Почему нет? Вполне возможно. Но случится ли это...»

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004-го по 2012-й, а также в 2013 году. Нападающий забил 124 мяча в 259 матчах за армейцев. В составе красно-синих бразилец трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок и четыре раза Суперкубок страны, а также один раз — кубок УЕФА.

Дополнительная информация:

https://youtu.be/lbr6ea8aHlY

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Карен Саркисян все материалы автора

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