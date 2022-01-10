Боярский заявил, что Зенит должен удержать Азмуна любым способом

Известный актер, болельщик «Зенита» Михаил Боярский в разговоре с «СЭ» высказался о возможном уходе нападающего Сердара Азмуна в зимнее трансферное окно.

«Таких игроков в РПЛ точно нет. Найти ему замену невозможно! Я его боготворю! И я безумно счастлив, что он сейчас в «Зените». Идеальный вариант. Нужно достать все резервы и удержать Сердара любым способом», — сказал Боярский «СЭ».

Ранее появилась информация, что российский клуб отклонил предложение «Лиона» в размере 3 миллионов евро за 27-летнего иранца, так как хочет получить за него значительно больше. Отмечается, что французы в переговорах делают акцент на том, что через полгода смогут подписать игрока бесплатно, однако руководство «Зенита» на такие доводы не реагирует.

В нынешнем сезоне иранский футболист забил 10 мячей и отдал 4 результативные передачи в 21 матче за «Зенит».