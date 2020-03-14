Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением относительно возможной приостановки чемпионата Тинькофф РПЛ из-за пандемии коронавируса.

— Пока все разговоры о приостановке чемпионата — на уровне слухов, — заявил Колосков. — Нет заявления РФС по этому поводу. Все судьи на тур назначены, билеты проданы — зачем прерывать чемпионат? Думаю, нет смысла педалировать эту тему, ведь 17 марта все клубы соберутся и ее обсудят. Пока что предпосылок для отмены матчей я не вижу.

— Потому что в наших командах нет заболевших?

— Именно! Нет заболевших, нет заразившихся, и повода нет. Что касается переноса чемпионата Европы, то все зависит от УЕФА. Вместе с ассоциациями окончательное решение будет принято также 17 марта. (Евгений Белоусов)