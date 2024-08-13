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Караваев: «Как на переход Соболева отреагирует Барриос после драки? Это вопросик!»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Александр Соболев и Вильмар Барриос.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев в интервью «СЭ» прокомментировал возможный переход нападающего «Спартака» Александра Соболева в петербургский клуб.

— Как человека, который уже пять лет в «Зените», не могу не спросить про возможный переход Соболева. Как ты к этому относишься?

— Мы игроки и должны делать свою работу. Тренерский штаб и менеджмент делают свою. Если они посчитают, что Соболев может усилить «Зенит», то так оно и есть. Но, опять же, пока это слухи. Может, все это неправда? У нас в раздевалке по этому поводу вообще никаких разговоров нет. История с Соболевым тянется уже с июня и никакой конкретики мы не видим.

— Ты же знаком с Александром по сборной.

— Да, он нормальный парень. У всех есть какие-то свои недостатки, но в целом... Скажу так: у меня с Соболевым никогда никаких проблем не было.

— Давай представим, что переход состоялся. В команде примут Соболева?

— В любой команде нового партнера должны принять без проблем. Я не могу говорить за других ребят.

— У него была драка с Барриосом. Как отреагирует Вильмар?

— Это вопросик, ха-ха! Барриос может и вспылить, конечно, но... Мне кажется, вряд ли. Бакаев же переходил в свое время из «Спартака», — сказал Караваев «СЭ».

Вячеслав Караваев. «Барриос может и вспылить, если Соболев перейдет в «Зенит». Большое интервью Караваева

23 июля спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал заявил, что Александр Соболев отстранен от тренировок с основной командой. Сообщалось, что это связано с желанием форварда перейти в «Зенит». Нападающий пропустил уже четыре матча.

Соболев был участником массовой потасовки с игроками «Зенита» в матче Кубка России 27 ноября 2022 года. Футболист красно-белых подбежал к полузащитнику сине-бело-голубых Вильмару Барриосу и нанес ему несколько ударов.

По итогам драки по три игрока обеих команд, в том числе Соболев и Барриос, получили красные карточки.

Александр Соболев
Вильмар Барриос
Вячеслав Караваев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
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