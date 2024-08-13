Караваев: «Как на переход Соболева отреагирует Барриос после драки? Это вопросик!»
Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев в интервью «СЭ» прокомментировал возможный переход нападающего «Спартака» Александра Соболева в петербургский клуб.
— Как человека, который уже пять лет в «Зените», не могу не спросить про возможный переход Соболева. Как ты к этому относишься?
— Мы игроки и должны делать свою работу. Тренерский штаб и менеджмент делают свою. Если они посчитают, что Соболев может усилить «Зенит», то так оно и есть. Но, опять же, пока это слухи. Может, все это неправда? У нас в раздевалке по этому поводу вообще никаких разговоров нет. История с Соболевым тянется уже с июня и никакой конкретики мы не видим.
— Ты же знаком с Александром по сборной.
— Да, он нормальный парень. У всех есть какие-то свои недостатки, но в целом... Скажу так: у меня с Соболевым никогда никаких проблем не было.
— Давай представим, что переход состоялся. В команде примут Соболева?
— В любой команде нового партнера должны принять без проблем. Я не могу говорить за других ребят.
— У него была драка с Барриосом. Как отреагирует Вильмар?
— Это вопросик, ха-ха! Барриос может и вспылить, конечно, но... Мне кажется, вряд ли. Бакаев же переходил в свое время из «Спартака», — сказал Караваев «СЭ».
23 июля спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал заявил, что Александр Соболев отстранен от тренировок с основной командой. Сообщалось, что это связано с желанием форварда перейти в «Зенит». Нападающий пропустил уже четыре матча.
Соболев был участником массовой потасовки с игроками «Зенита» в матче Кубка России 27 ноября 2022 года. Футболист красно-белых подбежал к полузащитнику сине-бело-голубых Вильмару Барриосу и нанес ему несколько ударов.
По итогам драки по три игрока обеих команд, в том числе Соболев и Барриос, получили красные карточки.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|4
|4
|0
|0
|14-0
|12
|
2
|Динамо
|4
|3
|0
|1
|8-3
|9
|
3
|Локомотив
|4
|3
|0
|1
|11-5
|9
|
4
|ЦСКА
|4
|2
|1
|1
|9-3
|7
|
5
|Спартак
|4
|2
|1
|1
|6-3
|7
|
6
|Пари НН
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|
7
|Краснодар
|4
|1
|3
|0
|3-2
|6
|
8
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|5-7
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|4-7
|5
|
10
|Химки
|4
|1
|1
|2
|5-7
|4
|
11
|Акрон
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
|
12
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|
13
|Кр. Советов
|4
|1
|0
|3
|3-10
|3
|
14
|Ахмат
|4
|0
|3
|1
|1-6
|3
|
15
|Динамо Мх
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|1-7
|1
|17.08
|17:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|17.08
|19:30
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|18.08
|15:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|18.08
|17:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|18.08
|17:30
|
Факел – Спартак
|- : -
|18.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|19.08
|17:30
|
Акрон – Рубин
|- : -
|19.08
|20:00
|
Динамо Мх – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|3
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0