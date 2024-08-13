Таранов: «ЦСКА, как и «Краснодару», не хватает квалифицированных атакующих игроков»

Бывший футболист ЦСКА и «Краснодара» Иван Таранов поделился впечатлениями от матча 4-го тура РПЛ между «быками» и армейцами (2:1).

«Игра была равная, играли два клуба с похожими кадровыми проблемами в атакующей линии. «Краснодару» этим вечером повезло чуть больше. Не думаю, что со стороны ЦСКА была недооценка соперника. Армейцы сыграли на сегодня в свою силу. Повторюсь, на мой взгляд, им, как и «Краснодару», не хватает квалифицированных атакующих игроков. Дивеев — бомбардир команды!» — цитирует Таранова Metaratings.ru.

После 4 туров ЦСКА занимает 4-е место в таблице чемпионата России, набрав 7 очков. «Краснодар» располагается на 7-й строчке с 6 баллами.

В следующем матче внутреннего первенства красно-синие примут «Локомотив», а «быки» на своем поле встретятся с «Пари НН». Оба противостояния состоятся 18 августа.