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Таранов: «ЦСКА, как и «Краснодару», не хватает квалифицированных атакующих игроков»

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Бывший футболист ЦСКА и «Краснодара» Иван Таранов поделился впечатлениями от матча 4-го тура РПЛ между «быками» и армейцами (2:1).

«Игра была равная, играли два клуба с похожими кадровыми проблемами в атакующей линии. «Краснодару» этим вечером повезло чуть больше. Не думаю, что со стороны ЦСКА была недооценка соперника. Армейцы сыграли на сегодня в свою силу. Повторюсь, на мой взгляд, им, как и «Краснодару», не хватает квалифицированных атакующих игроков. Дивеев — бомбардир команды!» — цитирует Таранова Metaratings.ru.

После 4 туров ЦСКА занимает 4-е место в таблице чемпионата России, набрав 7 очков. «Краснодар» располагается на 7-й строчке с 6 баллами.

В следующем матче внутреннего первенства красно-синие примут «Локомотив», а «быки» на своем поле встретятся с «Пари НН». Оба противостояния состоятся 18 августа.

Источник: Metaratings.ru
Иван Таранов
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
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 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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