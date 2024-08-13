Караваев о целях «Зенита»: «В год 100-летия хочется выиграть все»
Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев в интервью «СЭ» рассказал о целях петербургской команды в сезоне-2024/25.
— «Зенит» начал сезон с победы в Суперкубке — очередной трофей. Со стороны показалось, что праздновали не так эмоционально, как после триумфа в РПЛ и в Кубке. Это обманчивое впечатление?
— Обманчивое, все равно приятно выигрывать. Если возвращаться к прошлому сезону, то ключевое там — эмоции. В концовке вырвали победу в Кубке и обыграли «Ростов» (2:1), став чемпионами. Естественно, все выплеснули в раздевалке. А в Суперкубке уже после первого тайма было 3:0. Где-то успокаиваешься и на зубах не вытаскиваешь эту игру. Из-за этого эмоции уже не такие, другого качества. А так, забирать трофеи — всегда приятно.
— Сезон-2024/25 для «Зенита» особенный — клуб празднует 100-летие. Руководство поставило задачу выиграть три трофея в юбилейный сезон?
— В таком клубе, как «Зенит», это само собой разумеющееся. Мы должны бороться за каждый титул, все зависит от нас. А в год 100-летия тем более хочется выиграть все и повторить успех. Мы хорошо начали сезон, должны так же продолжать.
— Как считаешь, какая из команд сейчас сможет составить конкуренцию «Зениту»?
— Вряд ли что-то кардинально поменяется по сравнению с прошлым сезоном. «Динамо», «Краснодар», ЦСКА, «Локомотив», «Спартак»... Все будут соперничать и конкурировать, как обычно, — сказал Караваев «СЭ».
В прошлом сезоне «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России. Также сине-бело-голубые выиграли Кубок и Суперкубок страны.
Сезон-2024/25 петербуржцы начали с победы в Суперкубке. После четырех туров Российской премьер-лиги (РПЛ) команда Сергея Семака набрала 12 очков и идет на первом месте в турнирной таблице.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|4
|4
|0
|0
|14-0
|12
|
2
|Динамо
|4
|3
|0
|1
|8-3
|9
|
3
|Локомотив
|4
|3
|0
|1
|11-5
|9
|
4
|ЦСКА
|4
|2
|1
|1
|9-3
|7
|
5
|Спартак
|4
|2
|1
|1
|6-3
|7
|
6
|Пари НН
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|
7
|Краснодар
|4
|1
|3
|0
|3-2
|6
|
8
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|5-7
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|4-7
|5
|
10
|Химки
|4
|1
|1
|2
|5-7
|4
|
11
|Акрон
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
|
12
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|
13
|Кр. Советов
|4
|1
|0
|3
|3-10
|3
|
14
|Ахмат
|4
|0
|3
|1
|1-6
|3
|
15
|Динамо Мх
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|1-7
|1
|17.08
|17:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|17.08
|19:30
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|18.08
|15:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|18.08
|17:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|18.08
|17:30
|
Факел – Спартак
|- : -
|18.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|19.08
|17:30
|
Акрон – Рубин
|- : -
|19.08
|20:00
|
Динамо Мх – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|3
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0