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Сегодня, 09:45

Караваев о целях «Зенита»: «В год 100-летия хочется выиграть все»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Вячеслав Караваев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев в интервью «СЭ» рассказал о целях петербургской команды в сезоне-2024/25.

— «Зенит» начал сезон с победы в Суперкубке — очередной трофей. Со стороны показалось, что праздновали не так эмоционально, как после триумфа в РПЛ и в Кубке. Это обманчивое впечатление?

— Обманчивое, все равно приятно выигрывать. Если возвращаться к прошлому сезону, то ключевое там — эмоции. В концовке вырвали победу в Кубке и обыграли «Ростов» (2:1), став чемпионами. Естественно, все выплеснули в раздевалке. А в Суперкубке уже после первого тайма было 3:0. Где-то успокаиваешься и на зубах не вытаскиваешь эту игру. Из-за этого эмоции уже не такие, другого качества. А так, забирать трофеи — всегда приятно.

— Сезон-2024/25 для «Зенита» особенный — клуб празднует 100-летие. Руководство поставило задачу выиграть три трофея в юбилейный сезон?

— В таком клубе, как «Зенит», это само собой разумеющееся. Мы должны бороться за каждый титул, все зависит от нас. А в год 100-летия тем более хочется выиграть все и повторить успех. Мы хорошо начали сезон, должны так же продолжать.

— Как считаешь, какая из команд сейчас сможет составить конкуренцию «Зениту»?

— Вряд ли что-то кардинально поменяется по сравнению с прошлым сезоном. «Динамо», «Краснодар», ЦСКА, «Локомотив», «Спартак»... Все будут соперничать и конкурировать, как обычно, — сказал Караваев «СЭ».

Вячеслав Караваев. «Барриос может и вспылить, если Соболев перейдет в «Зенит». Большое интервью Караваева

В прошлом сезоне «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России. Также сине-бело-голубые выиграли Кубок и Суперкубок страны.

Сезон-2024/25 петербуржцы начали с победы в Суперкубке. После четырех туров Российской премьер-лиги (РПЛ) команда Сергея Семака набрала 12 очков и идет на первом месте в турнирной таблице.

Вячеслав Караваев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 - : -
18.08 15:00
Химки – Зенит
 - : -
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
18.08 17:30
Факел – Спартак
 - : -
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
19.08 17:30
Акрон – Рубин
 - : -
19.08 20:00
Динамо Мх – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
Педро

Педро

Зенит

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 3 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
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