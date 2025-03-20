Вратарь «Пари НН» Медведев оштрафован за неспортивное поведение

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что голкипер «Пари НН» Никита Медведев оштрафован за неспортивное поведение в матче 21-го тура РПЛ с «Рубином» (0:1).

Вратарь, уходя в подтрибунное помещение, в телескопическом тоннеле сломал тумбу под мяч.

«За неспортивное поведение Медведев оштрафован на 60 тысяч рублей», — приводит слова Григорьянца «РИА Новости».

«Пари НН» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков в 21 матче.