Московское и махачкалинское «Динамо» начали сотрудничество в вопросах развития

На встрече в Москве представители московского и махачкалинского «Динамо» достигли договоренности о сотрудничестве в вопросах развития, сообщает официальный сайт махачкалинского «Динамо».

«Стороны обсудили взаимодействие детско-юношеских академий двух клубов, сотрудничество по линии медицинских служб, нюансы работы со спонсорами, маркетинговые проекты, PR и медиа, оптимизацию работы за счет дополнительной цифровизации процессов, совместные благотворительные проекты и инициативы для болельщиков. По итогам конференции были обозначены сроки и форматы реализации ряда договоренностей», — сказано в заявлении.

«Динамо» из Москвы занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 39 очков, махачкалинцы расположились на десятой строчке с 21 баллом.