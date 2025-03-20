«Спартак» оштрафован на 300 тысяч рублей по итогам матча с «Зенитом»

«Спартак» по итогам заседания КДК РФС оштрафован на 300 тысяч рублей после матча 21-го тура РПЛ против «Зенита» (2:1).

В этот штраф вошли 100 тысяч рублей за неподобающее поведение двух игроков и двух работников «Спартака», а также 30 тысяч рублей за выход тренера «Спартака» Ненада Сакича за пределы техзоны.

Также КДК РФС наказал двух болельщиков московского клуба запретом на посещение матчей РПЛ сроком на три года.