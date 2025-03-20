Футбол
20 марта, 15:56

«Спартак» оштрафован на 300 тысяч рублей по итогам матча с «Зенитом»

Сергей Разин
корреспондент

«Спартак» по итогам заседания КДК РФС оштрафован на 300 тысяч рублей после матча 21-го тура РПЛ против «Зенита» (2:1).

В этот штраф вошли 100 тысяч рублей за неподобающее поведение двух игроков и двух работников «Спартака», а также 30 тысяч рублей за выход тренера «Спартака» Ненада Сакича за пределы техзоны.

Также КДК РФС наказал двух болельщиков московского клуба запретом на посещение матчей РПЛ сроком на три года.

ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
    Вратарь «Пари НН» Медведев оштрафован за неспортивное поведение
