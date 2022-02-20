Безуглов: «Отталкиваясь от физических кондиций, штаб ЦСКА освободил Фернандеса и Фукса от игры с «Рубином»

Главный врач ЦСКА объяснил отсутствие Фернандеса и Фукса в заявке на матч с «Рубином»

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов прокомментировал отсутствие защитников команды Марио Фернандеса и Бруно Фукса в заявке на товарищеский матч с «Рубином».

«Мы продолжаем осуществлять мониторинг состояния игроков, — приводит слова Безуглова пресс-служба московского клуба. — Отталкиваясь от показателей физических кондиций, тренерский штаб ЦСКА освободил Фернандеса и Фукса от игры с «Рубином».

Встреча армейцев с казанским клубом проходит в Турции.

Тренировочные сборы красно-синих пройдут завершатся 24 февраля.