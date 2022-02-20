Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на красную карточку новичка ЦСКА Хорхе Карраскаля в товарищеском матче против «Рубина».

«Видно, парень очень пижонистый. Также пресса уделяет ему много внимания, о нем много говорят. Хорхе — хулиганистый парень, хочет обращать на себя внимание. Может, в ЦСКА за счет другого футбола он остепенится. Ели он продолжит у нас играть в такой агрессивный футбол, его перевоспитают противники, не дадут ему хулиганить на футбольном поле. В данном случае его можно только перевоспитать. Надо смотреть, как он будет играть, что из себя будет представлять. Если Хорхе будет здорово играть, то ему многое простится», — сказал Пономарев «СЭ».

Ранее, 20 февраля, новичок ЦСКА Хорхе Карраскаль получил красную карточку в товарищеском матче с «Рубином».

Карраскаль перешел в ЦСКА из «Ривер Плэйта» на правах аренды до окончания сезона-2021/22. Соглашение предусматривает опцию выкупа трансфера.