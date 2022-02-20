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«Ели Хорхе продолжит у нас играть в агрессивный футбол, его перевоспитают противники». Ветеран ЦСКА — о красной карточке Карраскаля

Пономарев отреагировал на красную карточку новичка ЦСКА Хорхе Карраскаля в матче с «Рубином»
Мария Куцубеева
Корреспондент

Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на красную карточку новичка ЦСКА Хорхе Карраскаля в товарищеском матче против «Рубина».
«Видно, парень очень пижонистый. Также пресса уделяет ему много внимания, о нем много говорят. Хорхе — хулиганистый парень, хочет обращать на себя внимание. Может, в ЦСКА за счет другого футбола он остепенится. Ели он продолжит у нас играть в такой агрессивный футбол, его перевоспитают противники, не дадут ему хулиганить на футбольном поле. В данном случае его можно только перевоспитать. Надо смотреть, как он будет играть, что из себя будет представлять. Если Хорхе будет здорово играть, то ему многое простится», — сказал Пономарев «СЭ».
Ранее, 20 февраля, новичок ЦСКА Хорхе Карраскаль получил красную карточку в товарищеском матче с «Рубином».

Карраскаль перешел в ЦСКА из «Ривер Плэйта» на правах аренды до окончания сезона-2021/22. Соглашение предусматривает опцию выкупа трансфера.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Лидс
Манчестер Юнайтед

П2

22%

1.90

П2 и ТМ (5.5) - Да

19%

1.92

Обе забьют - да

15%

1.61
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус 1
Торино 1
Матч завершен

П1

29%

1.65

Ф1 (-1.0)

18%

2.12

ИТБ1 (1.5)

14%

1.88
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 2
Тоттенхэм 3
Матч завершен

ТБ 2.5

24%

1.60

Обе забьют - да

16%

2.07

Ф1 (-1.5)

12%

1.85
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Хорхе Карраскаль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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