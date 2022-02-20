Карраскаль получил красную карточку в дебютном матче за ЦСКА
Новичок ЦСКА Карраскаль получил красную карточку в дебютном матче
Новичок ЦСКА Хорхе Карраскаль получил красную карточку в товарищеском матче с «Рубином».
На восьмой минуте встречи 23-летний колумбиец получил желтую карточку, а спустя 25 минут после этого получил второе предупреждение и покинул поле.
Напомним, что игра с «Рубином» является для полузащитника дебютной за московскую команду.
Карраскаль перешел в ЦСКА из «Ривер Плэйта» на правах аренды до окончания сезона-2021/22. Соглашение предусматривает опцию выкупа трансфера.
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Н. Новгород – Урал
|- : -
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|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
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|27.02
|17:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
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|
Ахмат – Уфа
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|28.02
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