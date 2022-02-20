Карраскаль получил красную карточку в дебютном матче за ЦСКА

Новичок ЦСКА Хорхе Карраскаль получил красную карточку в товарищеском матче с «Рубином».

На восьмой минуте встречи 23-летний колумбиец получил желтую карточку, а спустя 25 минут после этого получил второе предупреждение и покинул поле.

Напомним, что игра с «Рубином» является для полузащитника дебютной за московскую команду.

Карраскаль перешел в ЦСКА из «Ривер Плэйта» на правах аренды до окончания сезона-2021/22. Соглашение предусматривает опцию выкупа трансфера.