«Возможно, стоило закончить и начать чемпионат с чистого листа». Глушаков — о возобновлении РПЛ
22:42
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков высказался о возобновлении чемпионата России. Розыгрыш турнира был прерван из-за пандемии коронавируса. Возобновление назначено на 21 июня.
— Хотелось уже закончить, потому что все в отпуске, не знали сроки. С другой — ты футболист, ты хочешь играть. И есть болельщики. Все равно мы играем для болельщиков. Возможно, стоило бы закончить и начать чемпионат с чистого листа. Чем гнать лошадей и играть за месяц. Но зато наиграешься в футбол вдоволь. Есть составы, есть футболисты, наверное, будет ротация, — рассказал Глушаков в программе «Инсайдеры» на канале «Матч премьер».
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