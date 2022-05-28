Во время матча «Химки» — «СКА-Хабаровск» начался град

«Химки» встречаются со «СКА-Хабаровском» в ответном стыковом матче за право выступать в Тинькофф Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2022/23.

Встреча проходит на стадионе «Арена Химки».

На 30-й минуте игры в Химках начался град.

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Хозяева ведут в счете со счетом 1:0 благодаря голу полузащитника Дениса Глушакова с пенальти.

Напомним, что первый матч между командами завершился со счетом 1:0 в пользу «СКА-Хабаровска».