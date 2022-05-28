Пивоваров: «Пока я не знаю клубов, которые бы не поддерживали создание Кубка Лиги»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос «СЭ» о создании нового турнира — Кубка Лиги.

15 июля исполком Российского футбольного союза (РФС) установил срок до 15 июля для доработки и просчета финансовой модели Кубка лиги, а также для заключения контрактов с основными спонсорами.

— Есть ли клубы, которые не поддерживают создание Кубка Лиги?

— Я пока таких не знаю.

— Была информация про снижение бюджета Кубка Лиги. Это правда?

— Оценка стоимости данного проекта пока предварительная. И мы бы хотели, чтобы оценка стоимости проекта была сделана независимыми экспертами. Организаторы турнира будут проводить конкретные переговоры со спонсорами.