Пивоваров: «Постараемся вынести вопрос Кубка Лиги на следующем собрании РПЛ»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал «СЭ» о создании Кубка Лиги. Он отметил, что обсуждение нового турнира будет продолжено на ближайшем собрании РПЛ.

— Следующее обсуждение Кубка лиги будет в понедельник на общем собрании?

— Да, мы постараемся вынести этот вопрос на обсуждение на следующем собрании РПЛ.

— Что должно произойти к 15 июля, чтобы этот турнир произошел? Должен ли уже быть создан проект Кубка Лиги под ключ?

— Проект должен быть структурирован. У него должны быть финансовая модель, юридическая структура, готовый календарь, правила проведения и регламент соревнований.