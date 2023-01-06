Петржела: «Дзюбе должно быть стыдно предлагать себя клубам РПЛ»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на информацию о возможном переходе нападающего Артема Дзюбы в «Нижний Новгород».

«Понятия не имею, заиграет ли Дзюба в «Нижнем Новгороде» — я не знаю, в какой он сейчас форме. Но что-то мне подсказывает, что Артем уже не сможет играть на прежнем уровне и из этого ничего не выйдет. Думаю, этому клубу лучше дать шанс какому-то молодому игроку. Говорят, что Дзюба сам предлагает себя клубам РПЛ? Если это так, то ему должно быть стыдно. Это не по-мужски и совсем непрофессионально», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним его клубом был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил один мяч в пяти матчах.