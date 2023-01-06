«Динамо» ждет Бальбуэна 1 июня. К парагвайцу есть интерес в Бразилии и Испании

Как стало известно «СЭ», в «Динамо» не поступала информация о том, что защитник Фабиан Бальбуэна собирается остаться в «Коринтиансе» на следующий сезон, как об этом сегодня, 6 января, поведало издание O Globo, ссылаясь на слова президента бразильского клуба Дуилио Монтейру Алвеса.

Бело-голубые ожидают возвращения 31-летнего защитника 1 июня, согласно действующему контракту, который заканчивается летом 2025 года.

Решение ФИФА о возможности приостановки соглашений с российскими клубами распространяется только на текущий сезон.

«Коринтианс» не обращался в «Динамо» ни по поводу аренды Бальбуэна прошлым летом, ни сейчас. При этом у московского клуба есть предварительный интерес о трансфере парагвайца от другого бразильского, а также от испанского клубов.

Портал Transfermarkt оценивает Бальбуэна в 6 миллионов евро.