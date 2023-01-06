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«Динамо» ждет Бальбуэна 1 июня. К парагвайцу есть интерес в Бразилии и Испании

Клубы Бразилии и Испании проявляют интерес к защитнику «Динамо» Бальбуэна
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Фабиан Бальбуэна и Эрик Бикфалви.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», в «Динамо» не поступала информация о том, что защитник Фабиан Бальбуэна собирается остаться в «Коринтиансе» на следующий сезон, как об этом сегодня, 6 января, поведало издание O Globo, ссылаясь на слова президента бразильского клуба Дуилио Монтейру Алвеса.

Бело-голубые ожидают возвращения 31-летнего защитника 1 июня, согласно действующему контракту, который заканчивается летом 2025 года.

Решение ФИФА о возможности приостановки соглашений с российскими клубами распространяется только на текущий сезон.

«Коринтианс» не обращался в «Динамо» ни по поводу аренды Бальбуэна прошлым летом, ни сейчас. При этом у московского клуба есть предварительный интерес о трансфере парагвайца от другого бразильского, а также от испанского клубов.

Портал Transfermarkt оценивает Бальбуэна в 6 миллионов евро.

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ФК Коринтианс
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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