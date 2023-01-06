Андрей Талалаев рассказал о плане подготовки «Торпедо» на сборах
Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев рассказал о плане подготовки команды на сборах к началу второй части сезона РПЛ.
— Что интересного еще запланировано в Тамбове?
— В подготовительный период мы часто пользуемся неспецифическими средствами. Утренние тренировки, пока футболисты еще «свежие», мы проводим с мячом: отрабатываем точность и постепенно увеличиваем объем. Вечерние тренировки направлены на работу разных групп мышц. Изначально планировали лыжи, тай-бо и бассейн. Лыжи сейчас решили заменить боксом, это добавит определенной агрессии. Любая ударная техника для мужчин, для спортсменов полезна.
— А если кто-то из игроков никогда в жизни не занимался боксом и даже не надевал боксерские перчатки?
— Тем лучше. Чем ниже уровень, тем легче достичь желаемого эффекта. Наша задача — проработать те группы мышц, которые очень сложно проработать на футбольном поле или в тренажерном зале. Мы говорим с инструкторами, которые проводят занятия, объясняем, что именно нам нужно в текущий момент. Любую из тренировок можно подстроить под те потребности, которые сейчас есть у футболистов. Например, на утренней тренировке мы дали нагрузку на прямые мышцы, значит, вечером нам требуется больше боковых движений на приводящие, на косые мышцы спины. Мы правильно расставляем акценты.
— Но тренировка на лыжах все же состоится?
— Планируем девятого января, если позволит погода и технические условия. Что касается занятий на катке, то в первые дни сбора проводить их не рекомендуется, поскольку еще не полностью восстановлены координационные способности игроков после отпуска. Лыжи безопаснее: там если ты и падаешь, то не получаешь травм, как на катке.
— Вы ведь уже наверняка успели проанализировать: в каком состоянии по первым ощущениям футболисты вышли из отпуска?
— Да, я сразу для себя отметил тех футболистов, которые, на мой субъективный взгляд, не до конца выполнили программу. Послезавтра мы повесим датчики GPS, и картина станет уже более объективной.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2