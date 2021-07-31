Владимир Пономарев раскритиковал футболистов ЦСКА после поражения от «Локомотива»

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:2) в матче 2-го тура Тинькофф РПЛ.

«В игре у ЦСКА сегодня не получилось ничего, — сказал Пономарев корреспонденту «СЭ» Данилу Фролкину. — Заболотный не уровень армейцев, зачем его купили? Работы в команде непочатый край. Если постоянно надеется на Заболотного и Чалова, то результата не будет — видно, что ребята не тянут. Чалов должен сидеть на лавке, он не в своих кондициях, правая бровка сегодня была слабая. Марио Фернандес тоже провалил сегодняшнюю игру».

У ЦСКА 3 очка после двух туров, команда занимает восьмое место, в следующем туре армейцы сыграют в гостях с «Динамо».