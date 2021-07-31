Владимир Пономарев раскритиковал футболистов ЦСКА после поражения от «Локомотива»
Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:2) в матче 2-го тура Тинькофф РПЛ.
«В игре у ЦСКА сегодня не получилось ничего, — сказал Пономарев корреспонденту «СЭ» Данилу Фролкину. — Заболотный не уровень армейцев, зачем его купили? Работы в команде непочатый край. Если постоянно надеется на Заболотного и Чалова, то результата не будет — видно, что ребята не тянут. Чалов должен сидеть на лавке, он не в своих кондициях, правая бровка сегодня была слабая. Марио Фернандес тоже провалил сегодняшнюю игру».
У ЦСКА 3 очка после двух туров, команда занимает восьмое место, в следующем туре армейцы сыграют в гостях с «Динамо».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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