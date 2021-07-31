Юрий Семин пожелал Крыховяку удачи в «Краснодаре»
Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин пожелал удачи полузащитнику команды Гжегожу Крыховяку. По информации польского издания Meczyki, футболист согласовал трехлетний контракт с «Краснодаром».
«Гжегож, удачи тебе! — написал Семин в Instagram. — «Краснодар» любит футбол, и тебе будет интересно! Ты профессионал высочайшего уровня и игрок, который приносит победы!»
Крыховяк выступает за «Локомотив» с лета 2018 года. В сезоне-2021/22 31-летний поляк принял участие в двух матчах железнодорожников и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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