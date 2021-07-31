Дмитрий Тарасов подтвердил, что в «Локомотиве» устраивают распродажу

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов подтвердил, что московский клуб намерен расстаться со своими лидерами.

«Как прочитал новости в прессе, я сразу позвонил Антону Миранчуку. Он подтвердил, что это правда. Устраивают распродажу. Меня это подобидело. Я не понимаю, для чего это делается. Так избавляться от лидеров? Нужно находиться внутри клуба, чтобы понимать, что происходит.

Сложно сказать, сложно комментировать. Время покажет. Если будет результат, то все скажут, что было все сделано правильно», — сказал Тарасов в эфире «Матч Премьер».

Ранее появилась информация, что полузащитник Гжегож Крыховяк переходит в Краснодар". На хавбека Антона Миранчука претендует ЦСКА, а полузащитника Дмитрия Баринова готов купить «Зенит».