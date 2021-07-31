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Дмитрий Тарасов подтвердил, что в «Локомотиве» устраивают распродажу

22:44
Дмитрий Тарасов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Дмитрий Тарасов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов подтвердил, что московский клуб намерен расстаться со своими лидерами.

«Как прочитал новости в прессе, я сразу позвонил Антону Миранчуку. Он подтвердил, что это правда. Устраивают распродажу. Меня это подобидело. Я не понимаю, для чего это делается. Так избавляться от лидеров? Нужно находиться внутри клуба, чтобы понимать, что происходит.

Сложно сказать, сложно комментировать. Время покажет. Если будет результат, то все скажут, что было все сделано правильно», — сказал Тарасов в эфире «Матч Премьер».

Ранее появилась информация, что полузащитник Гжегож Крыховяк переходит в Краснодар". На хавбека Антона Миранчука претендует ЦСКА, а полузащитника Дмитрия Баринова готов купить «Зенит».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Ростов
Зенит

П2

36%

1.57

Ф2 (-1)

27%

1.87

ТБ 2.5

15%

1.80
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Крылья Советов 0
Спартак 1
Матч завершен

П2

35%

1.83

ИТБ2 (1.5)

25%

1.88

Обе забьют - да

18%

1.84
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
ЦСКА 1
Локомотив 2
Матч завершен

X2

31%

1.63

ТМ 2.5

23%

1.82

Обе забьют - да

20%

1.74

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Иван Шитик все материалы автора

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