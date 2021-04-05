Бывший защитник ЦСКА Василий Пономарев прокомментировал «СЭ» новость о травме центрального защитника армейцев Хердура Магнуссона.

«Травма ахиллово сухожилия требует длительного восстановления, серьезная травма, хуже мениска в 10 раз. Скорее всего, лучше заменить его Виктором Васиным. Карпов мне не импонирует, у него есть проблемы со скоростью, он тяжелый, нет стартовой скорости, его обгоняют. Против Тулы лучше поставить 4 защитника и опорного полузащитника, зачем что-то придумывать», — сказал Пономарев «СЭ».

В этом сезоне Магнуссон в составе ЦСКА провел 28 официальных матчей, в которых отличился голом и результативной передачей. Повреждение он получил в матче 24-го тура Тинькофф чемпионата России против «Тамбова» (2:1).

На счету Васина всего 8 игр в премьер-лиге этого сезона.

(Антон Иванов)