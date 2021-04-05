Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук рассказал, что изменилось в команде с приходом Игоря Черевченко на пост главного тренера команды.

— У нас собрались ребята без каких-то корыстных целей, желчи. Все понимают, что мы идем от игры к игре, никто не объявлял борьбу за еврокубки или еще что-то. Что было в начале сезона и что сейчас — колоссальная разница. Если бы кому-то сказали, что будет так, никто не поверил бы. Мы звезд с неба не хватаем, мы работяги, маленькими шажочками поднимаемся наверх. Хорошо, что сейчас у нас это получается, — приводит слова футболиста сайт РПЛ.

— Есть еще игроки, которые хотят что-то доказать: например, арендованный у «Спартака» Резиуан Мирзов.

— Если брать Мирзова, он приехал в аренду доказывать, что он должен играть на самом высоком уровне. Мы, кстати, знаем друг друга давно — в Нальчике познакомились. Взять нашего капитана Диму Тихого — он своей игрой создает кремень в обороне и стремится попасть в сборную. Я очень ему этого желаю, потому что он достоин сборной. Про себя ничего не буду говорить, потому что я всю жизнь кому-то что-то доказываю.

Черевченко принял «Химки» после восьмого тура, в котором красно-черные были уничтожены «Краснодаром» (2:7).