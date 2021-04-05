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У Магнуссона разрыв ахиллова сухожилия, защитник ЦСКА перенесет операцию

15:20
Хердур Магнуссон. Фото ПФК ЦСКА
Хердур Магнуссон. Фото ПФК ЦСКА
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Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон получил разрыв ахиллова сухожилия правого голеностопного сустава в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова» (2:1). Об этом 5 апреля сообщили на официальном сайте армейцев.

28-летнему исландскому футболисту предстоит операция.

4 апреля Магнуссон был заменен на 70-й минуте встречи «Тамбов» — ЦСКА. Игрок не мог продолжить встречу, его унесли с поля на носилках.

В текущем сезоне Магнуссон провел 28 матчей за красно-синих, забил один гол и сделал две результативные передачи.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/magnusson-poluchil-travmu/

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