У Магнуссона разрыв ахиллова сухожилия, защитник ЦСКА перенесет операцию

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон получил разрыв ахиллова сухожилия правого голеностопного сустава в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова» (2:1). Об этом 5 апреля сообщили на официальном сайте армейцев.

28-летнему исландскому футболисту предстоит операция.

4 апреля Магнуссон был заменен на 70-й минуте встречи «Тамбов» — ЦСКА. Игрок не мог продолжить встречу, его унесли с поля на носилках.

В текущем сезоне Магнуссон провел 28 матчей за красно-синих, забил один гол и сделал две результативные передачи.